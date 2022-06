Nach Busausflug vermisster 92-Jähriger in Wien gefunden

Ein als vermisst gemeldeter 92-Jähriger ist am Wochenende in Wien gefunden worden. Der Deutsche hatte im Zuge eines Busausfluges vergangenen Donnerstag nach Melk die Gruppe verlassen. Als die Heimreise angetreten werden sollte, fehlte der betagte Mann.

Am Dienstag meldete die niederösterreichische Polizei, dass der 92-Jährige bereits am Samstag unversehrt in der Bundeshauptstadt aufgefunden worden war und in seine Unterkunft, ein Pensionisten-Wohnhaus in Wien, zurückgebracht worden ist.