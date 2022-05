Musste zu lange auf Wechselgeld warten: Mann drohte in Wien mit Pistole

Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat, dürfte der Mann Montagfrüh in einem Lebensmittelgeschäft in der Breitenfurter Straße (Liesing) eine Angestellte mit einer Luftdruckpistole bedroht haben. Angeblich war der Verdächtige unzufrieden, weil die Rückgabe des Wechselgeldes zu lange gedauert hat.

Kollege verfolgte den Mann

Ein Kollege der bedrohten Mitarbeiterin verfolgte den Verdächtigen unauffällig, als dieser das Geschäft verlassen hat, und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten kurze Zeit später den Mann anhalten und festnehmen.

Bei dem 49-Jährigen konnten die mutmaßliche Tatwaffe sowie ein Klappmesser sichergestellt werden.

