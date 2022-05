Auto krachte in Schanigarten in Wien-Favoriten: Vier Verletzte

Zur selben Zeit waren ein 54-Jähriger und eine 39-jährige Beifahrerin mit einem Auto in der Waldgasse in Richtung Quellenstraße unterwegs. Sie wollten die Kreuzung mit der Puchsbaumgasse in gerader Richtung übersetzen.

Dabei kam es laut derzeitigem Ermittlungsstand zu einer Kollision, wodurch das Fahrzeug des 54-Jährigen in einen angrenzenden Schanigarten eines Cafés geschleudert wurde. Dabei wurden die 39-jährige Beifahrerin sowie drei Passanten im Alter von 24, 29 und 45 Jahren verletzt.

Die vier Personen wurden vor Ort von der Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Durch den Aufprall wurde der Holzzaun des Schanigartens beschädigt.

Sechsjährige von Auto erfasst

Zwei Stunden später wurde bei einem weiteren Verkehrsunfall in der Josefstädter Straße im 8. Bezirk eine Sechsjährige vom Auto erfasst. Zu dem Unfall kam es, als ein 44-Jähriger mit seinem Auto in der Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts fuhr. Ein 35-Jähriger wollte in Begleitung seiner Tochter zu Fuß die Fahrbahn hinter einem mit einer Plane bespannten Baustellengitter überqueren.

Laut Polizei kam es dabei zu einem Zusammenstoß, wodurch die sechsjährige Tochter zu Sturz kam und leicht verletzt wurde. Zur weiteren Abklärung wurde das Mädchen ins Spital gebracht.

