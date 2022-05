Drei Männer bei Fahrraddiebstahl in Wien auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Montag beobachtete ein Mann von seinem Balkon in der Matzingerstraße aus, wie drei Männer an einem Fahrradständer ein Fahrradschloss aufgebrochen hätten. Die drei Tatverdächtigen dürften dann zu dritt auf zwei Fahrrädern und einem Scooter geflüchtet sein.

Die verständigte Polizei konnte die drei jungen Männer im Alter von 19 und 23 Jahren nach kurzer Zeit anhalten. Als sie auf die Fahrräder und den Scooter angesprochen wurden, gab einer der Männer lediglich an, diese gefunden zu haben.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Beamten haben die Fahrräder, den Scooter sowie das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt.

Unter Drogen?

Die 19- bis 23-Jährigen machten einen durch Drogen beeinträchtigen Eindruck, verweigerten jedoch die verkehrsrechtliche Untersuchung durch einen Amtsarzt. Weiters wurden sie zusätzlich wegen diversen Verwaltungsübertretungen angezeigt.

