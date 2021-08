Mücksteins Pläne stellen das Impfsystem auf den Kopf

In der Wiener Ärztekammer, in der Mückstein selbst Funktionär war, sieht man das anders: Aus Prestigegründen habe die Stadt das Impfen förmlich an sich gerissen und den Ärzten nur sehr wenig Impfstoff zur Verfügung gestellt. So wenig, dass man mitunter impfwillige Patienten nicht versorgen konnte.

Grundsätzlich bestünden aber die Kapazitäten und die Bereitschaft, die dritte Impfrunde vollständig zu übernehmen, heißt es aus der Kammer. Wobei man die städtischen Impfstraßen gar nicht ersetzen will. Sinnvoll sei bereits ein Anteil von 50 Prozent, wie dies auch in Großstädten wie Linz oder Graz der Fall sei. Die Hausärzte würden auch eher Personengruppen ansprechen können, die bisher auf eine Impfung verzichtet hätten – wie etwa Migranten, ist man in der Kammer überzeugt.

„Alles, was dazu beiträgt, dass sich mehr Menschen impfen lassen, ist zu begrüßen“, sagt eine Sprecherin des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) zu den Plänen des Ministers. Der ASB betreibt die städtischen Impfstraßen, die aktuell mangels Impfwilliger bei weitem nicht ausgelastet sind.