Mozartverkäufer: In der Sperrzone auf Kundenfang?

"Möchten Sie Karten für eine Ballett-Vorstellung?", fragt ein kostümierter Mann freundlich vor dem Wiener Stephansdom.

Jeder kennt sie: Die Mozartverkäufer, die in (mehr oder weniger) prächtigen Gewändern versuchen, Karten für Konzerte oder fürs Ballett an die Touristin oder an den Touristen zu bringen. Die Reaktionen der Vorbeigehenden, die angesprochen werden, reichen von belustigt bis leicht genervt.