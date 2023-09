Ungeklärte Todesursache: Polizei fand Leiche in Wohnung in Wien

Polizisten haben am Freitag in einer Wohnung in Wien-Neubau unter dem Bett einer Wohnung in Wien-Neubau eine Leiche gefunden. Der Leichnam wurde laut einer Aussendung der Polizei in den Nachmittagsstunden obduziert. Auf Grund der postmortalen Veränderung konnte aber keine Todesursache ermittelt werden.