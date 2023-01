Junge Mutter erstochen: Obdachloser könnte für weiteren Mord verantwortlich sein

Wie bereits berichtet, hat die Polizei im Fall der gestern tot in Floridsdorf gefundenen 31-Jährigen einen Obdachlosen als Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Krone nun schreibt, könnte der Mann auch für einen weiteren Mord verantwortlich sein.

Vergangene Woche wurde ein Apotheker in der Quadenstraße in der Donaustadt tot in seinem Haus gefunden. Der festgenommene polnische Staatsbürger könnte auch für diese Tat verantwortlich sein. Die DNA-Auswertung soll nun Aufschluss bringen.

Weitere Details will der Wiener Polizeipräsident, Gerhard Pürstl, um16 Uhr in einer Pressekonferenz bekanntgeben. Der KURIER ist live dabei. Im Ticker finden Sie alle Infos zu den Mordfällen, die nun vor der Aufklärung stehen könnten: