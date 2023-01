Junge Mutter erstochen: Polizei nimmt Obdachlosen fest

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 31-Jährigen in ihrem Haus in Floridsdorf, soll nun ein Obdachloser festgenommen worden sein. Es könnte sich um einen Einbruch handeln, der gewalttätig endete. Details will der Wiener Polizeipräsident, Gerhard Pürstl, um16 Uhr in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Ihr Ehemann hatte die Frau am Sonntagnachmittag mit Stichverletzungen am Bauch und am Kopf gefunden, nachdem er nach einem mehrtägigen Skiausflug zurückgekehrt war.

Auch die beiden Kinder des Paares sollen sich zum Tatzeitpunkt in dem Einfamilienhaus befunden haben. Die vier und sechs Jahre alten Mädchen sollen laut Polizei aber nichts von der Tat mitbekommen haben.

