Mordermittlungen: Polizei spricht von Notwehr

Die Schilderungen der Beamten wurden jedenfalls durch eine Nachbarin und die Heimhilfe bestätigt. Die Amtshandlung dauerte von 12.31 bis 12.55 Uhr – vom Eintreffen der Beamten bis zur Versorgung der Frau. Insgesamt sechs Polizisten waren vor Ort.

Dennoch hagelte es nach dem tödlichen Einsatz auch massive Kritik – auch von Hausbewohnern. Die 67-jährige Frau war in dem Wohnbau bekannt. Sie mied den Kontakt zu anderen Personen, ließ niemanden in ihre Wohnung. Das habe man akzeptiert, schilderte die Hausmeisterin damals. Aggressiv sei die Frau nie geworden. Sie habe unter Verfolgungswahn gelitten. Entsprechend panisch müsse sie reagiert haben, als die Polizisten in voller Montur vor ihrer Wohnungstür gestanden haben.