Mord in Gerasdorf: Opfer wollte angeblich BMW gegen Glock 17 eintauschen

Gegenüber den ermittelnden Beamten bestritt Ahmed A., dass er versucht habe, Sar-Ali A. zu töten. "Nach seinen glaubhaften Aussagen hat er lediglich versucht, auf die Reifen des Fahrzeuges, mit dem der Täter flüchtete, zu schießen. Die Waffe hatte aber Ladehemmung und es ist nicht dazu gekommen", erklärte sein Anwalt im Gespräch mit der APA.

Sein Mandant habe durch seine Angaben maßgeblich zur Festnahme des mutmaßlichen Täters Sar-Ali A. beigetragen, betonte Schnarch. Demnach hatte Ahmed A. nicht nur einen Notruf abgesetzt, sondern die Behörden insbesondere auch über das Kennzeichen jenes Fahrzeugs informiert, in dem Sar-Ali A. am Abend des 4. Juli aus Gerasdorf in Richtung Linz fuhr.

Vorgeschichte als Bodyguard

Ahmed A. berichtete laut seinem Verteidiger in seinen Vernehmungen auch über weitere Details zur Vorgeschichte der Bluttat. Etwa ein Monat davor sei er von seinem langjährigen Bekannten Martin B. gebeten worden, ihn als Bodyguard zu begleiten. Für diese Aufpassertätigkeiten habe B. eine Pistole vom Typ Tokarev Kaliber 7,62 mm zur Verfügung gestellt.

Scheinbar wollte sich das spätere Todesopfer eine weitere Waffe zulegen. Dazu traf er sich mit dem späteren mutmaßlichen Todesschützen - er wurde von Ahmed A. als "Waffenhändler" bezeichnet -, um bei Sar-Ali A. einen BMW 7 gegen eine Glock 17 einzutauschen.