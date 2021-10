Monsterbau in Hietzing: Hässlich – aber wohl legal

Die Stadt wehrt sich gegen den Vorwurf, nichts gegen einen geplanten „Monsterbau“ beim Napoleonwald in Hietzing zu unternehmen. Wie berichtet, kämpfen Anrainer und Bezirksvertretung gegen den Wohn- und Bürokomplex mit fünf Ebenen, den ein privater Unternehmer in dem Einfamilienhaus-Gebiet errichten will. Die Kritiker können nicht nachvollziehen, warum die Baupolizei einem derartigen Projekt zustimmen kann.