Möglicher Pride-Anschlag: 14-jähriger Verdächtiger attackiert Soldaten

Dies bestätigt auch die Staatsanwaltschaft St. Pölten dem KURIER. "Ja, wir können einen Vorfall und eine Anzeige bestätigen, dieser steht aber nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit den bisherigen Vorwürfen", erklärt St. Pöltens Erster Staatsanwalt, Leopold Bien.

Anzeige wegen Nötigung

Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte und von der Staatsanwaltschaft bestätigt wird, handelt es sich um eine Anzeige wegen Nötigung. Konkret soll der 14-jährige gebürtige Österreicher, mit tschetschenischen Wurzeln, den Soldaten auf offener Straße weggestoßen haben. Über den Auslöser herrscht Unklarheit.

Der 14-Jährige war kurz vor der Pride-Parade am 17. Juni in Wien verhaftet worden. Zeitgleich mit zwei weiteren jungen Männern in St. Pölten. Sie alle sollen einen islamistischen Anschlag geplant haben.