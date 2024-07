Flucht aus Russland: "Das war für mich, als hätte ich ein Kind verloren"

„Für mich“, eröffnet Polina, „ist dieser Krieg ein Horror . Selbstverständlich leide ich mit den Menschen in der Ukraine, auch mit jedem Soldaten, der sterben muss.“ Doch sei dieses Leiden „nicht mit dem Leiden jener vergleichbar, die in diesem Krieg alles verloren haben“.

Polina, die in den USA und in Deutschland studiert hat, war 2012, als das noch möglich war, mit Zehntausenden in Russland auf der Straße, um gegen die unfairen Wahlen zu protestieren. Umso mehr schmerzt es sie heute, dass der Krieg gegen die Ukraine auch in ihrem Namen geführt wird.

„Nicht töten und stehlen“

Ganz ähnlich sieht das die top ausgebildete Journalistin Ana, die nach extrem langer Jobsuche in Wien an der Rezeption eines Innenstadthotels arbeitet. „Wir alle haben das schon im Kindergarten gehört: Nicht töten, nicht stehlen und anderen Menschen verzeihen.“

Auch Ana kam bereits vor dem Krieg nach Österreich: „Ich habe ein Jahr ehrenamtlich in einer Caritas-Einrichtung gearbeitet, auch, um mein Deutsch zu verbessern.“