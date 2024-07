Yppenplatz: Vorne der Glanz, hinten die im Schatten

Business as usual auf dem Yppenplatz in Ottakring: Das "Yppster Frühstück" im gleichnamigen Lokal an der Nordseite des Platzes ist um 15,90 Euro zu haben, den "Prosecco vom Fass auch mit Khakshirsamen" gibt es in einem Lokal nebenan. Dass an diesem Julivormittag weniger Menschen hier zugegen sind, hat weniger mit der Gewalttat am vergangenen Sonntag zu tun, mehr mit der Hitze und der Ferienzeit.

"Die Leute zieht es heute eher ins Bad als auf unseren Platz", vermutet Gabriel Zirm, Geschäftsführer des Lokals "speisen ohne grenzen". Selbst am Sonntagabend, nur wenige Stunden nach der Schießerei, wären alle Lokale bummvoll gewesen. "Aber da wollten auch viele das Finale der Fußball-Europameisterschaft sehen."