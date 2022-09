"Mister Gürtel-Pool": Gerhard Zatlokal tritt mit Ende September zurück

Eine Stunde nahm sich Gerhard Zatlokal Zeit. Er wies darauf hin, was sich im Bezirk unter seiner Amtszeit alles zum Guten geändert hat (Ende der Straßenprostitution, viel Verkehrsberuhigung). Und woran er gescheitert ist (Umgestaltung des Rustenstegs, Verkehrsberuhigung Schweglerstraße). Erst dann verkündet er, dass er früher aufhört, als gedacht.

Der langjährige Bezirksvorsteher des 15. Bezirks tritt mit Ende des Monats zurück. "Mit 30. September lege ich mein Amt zurück", sagte Zatlokal am Montag. Eigentlich wollte er noch bis Ende des Jahres Bezirksvorsteher bleiben. Aber weil er die Arbeit für die Fachreferenten in den Dienststellen nicht unnötig erschweren will - "Sie wissen jetzt oft nicht, wer der wirkliche Ansprechpartner ist" - ziehe er sich schon jetzt zurück.

Zatlokals Nachfolger steht, wie berichtet, schon fest: Es ist Dietmar Baurecht, aktuell Vorsitzender der Verkehrskommission im Bezirk.