Missbrauchsverdacht: „Gab noch keine Entschuldigung“

Mehr als ein Dutzend Fragen zu den Missbrauchsvorwürfen in einem Kindergarten in Penzing musste wie berichtet Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Dienstag im Gemeinderat beantworten. „Ich werde alles daran setzen, das Vertrauen der Eltern wiederherzustellen“, betonte er.

Wie berichtet, soll es in mehreren Fällen zu Übergriffen durch einen mittlerweile versetzten Pädagogen gekommen sein. Die Behörden werden kritisiert, weil sie alle Eltern am Standort erst mehr als ein Jahr nach den Vorfällen informiert haben.