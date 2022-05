Der „dubiose“ Mobilitätsfonds der Stadt Wien: ÖVP will rot-grünes Projekt auflösen

Es ist ein höchst eigentümliches Konstrukt, das die damalige rot-grüne Koalition im Jahr 2016 da im Wiener Gemeinderat (mit den Stimmen der Neos) abgenickt hat. Auf Betreiben von Christoph Chorherr – zu dieser Zeit grüner Planungssprecher in Wien, heute für seine Immobiliendeals unter Korruptionsverdacht – gründete man den Mobilitätsfonds Wien.

Es handelt sich dabei um einen Geldtopf, aus dem niederschwellige, kleine Mobilitätsprojekte in neuen Stadtteilen finanziert werden sollen – etwa der Ankauf von Lastenrädern oder Rad-Leihsysteme.

So weit, so vernünftig? Nicht unbedingt. Denn was im und rund um den Mobilitätsfonds passiert, sei „höchst intransparent“, kritisiert die Wiener ÖVP.

Das hat mehrere Gründe: Das Geld, aus dem sich der Fonds speist, kommt nämlich nicht von der Stadt – sondern soll von privaten Immobilienentwicklern eingezahlt werden, die ihre Projekte in besagten Stadtentwicklungsgebieten vorantreiben wollen. Welcher Bauträger, Investor oder Projektentwickler „wie viel und nach welchen Kriterien in diesen Fonds einzahlt“, wissen Opposition und Außenstehende bis heute nicht, bemängelt Elisabeth Olischer, Planungs- und Verkehrssprecherin der ÖVP Wien.

Der Grund: Der Mobilitätsfonds fällt unter das Wiener Landesstiftungs- und Fondsgesetz und entzieht sich somit der Kontrolle durch die Opposition. Schriftliche Anfragen wurden in den vergangenen Jahren nur vage beantwortet. Nur der Stadtrechnungshof darf den Fonds prüfen.

Der Skandal, den die Opposition wittert: Die Stadt könne einen Investor „bitten, ein bisschen was ins Köberl“ – also in den Fonds – „zu zahlen“, damit Projekte in seinem Sinn ablaufen. Das wäre „eine gesetzlich legitimierte Schutzgeldzahlung“, hieß es bereits im Jahr 2016 seitens ÖVP.