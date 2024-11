Mieter in Meidling leben seit zwei Jahren ohne Heizung und Strom

Vor fast genau zwei Jahren wurden dem Wohnblock am Gaudenzdorfer Gürtel Strom, Heizung und Warmwasser abgestellt. „Und seit März haben wir überhaupt kein fließendes Wasser mehr im Haus“, sagt Ali. Seither muss er das Wasser aus einem Hydranten in der Nähe in sein Zimmer im vierten Stock tragen.

Ali ist einer von fünf Mietern , die hier seit etwa zwei Jahren wohnen. Damals waren es noch etwa 30 Geflüchtete , die Zuflucht in dem ehemaligen Hostel in Meidling suchten. Statt eines neuen Zuhauses fanden die Bewohner allerdings katastrophale Zustände vor. Sie wurden Opfer der Machenschaften einer Immobiliengesellschaft .

Das "Geschäftsmodell", an Geflüchtete zu vermieten und dann Strom und Heizung abzuschalten, dürfte in Wien System haben.

Hinzu kommt, dass das Haus nicht als Wohnhaus gewidmet ist, sondern eigentlich als Bürogebäude. Die Bewohner dürfen demnach gar nicht in dem Haus leben – und müssen raus.

Verzichtserklärungen für Bewohner

So einfach ist das aber nicht. „Wenn sie ausziehen wollen, müssen die Bewohner ein Dokument unterschreiben, dass sie auf die Hauptmiete verzichten. So würden sie aber um die teils hohen Kautionen umfallen, die sie beim Einzug bezahlt haben“, sagt Simone Steiner, Pressesprecherin der Gruppe „en Commun“. Mit einem offenen Brief wandte sich die NGO deshalb erneut an die Stadt Wien. „Es kann nicht sein, dass die Menschen in ihrer Notlage allein gelassen werden. Trotz Hunderter freier Gemeindewohnungen lässt Wiener Wohnen die Menschen abblitzen“, kritisiert Steiner in dem Schreiben.