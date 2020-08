Michaelerplatz: Ein Billa mit Concierge und Selfie-Station

Ans Griensteidl erinnern nur noch die Fenster. Und einige großformatige Fotos an den Wänden. Im Stiegenaufgang hängt ein Druck vom berühmten Literatenzimmer, in dem einst Arthur Schnitzler, Stefan Zweig und Hugo von Hofmannsthal saßen. Die beiden Letzteren hängen nun im Gang zu den Spezialitäten; Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner neben der veganen Kühlware.

Am Donnerstag wurde an der Ecke Michaelerplatz/Schauflergasse in der Inneren Stadt die lang angekündigte (und auch kritisierte) Billa-Filiale eröffnet. Mit 700 Quadratmetern auf zwei Etagen. Nicht ganz dort, wo das Griensteidl war (denn dort befindet sich ja seit Dezember 2019 eine Filiale des Münchener Modeunternehmens MCM.

In der Kritik stand der Plan, dort einen Billa zu eröffnen, deshalb, weil Wien – vereinfacht gesagt – Leid um das Café Griensteidl war. Um seine Tradition und um seine Geschichte. Dass das Kaffeehaus zuletzt zwar aufgrund seiner historischen Architektur noch schön, aber nicht mehr besonders traditionsreich war, war in dieser Debatte nicht mehr wichtig.