Michael Ludwigs Kampagne: Ohne Chef, aber mit Promis

Weiters Gastronom Ossi Schellmann, Rabenhof Direktor Thomas Gratzer sowie Opernsängerin Birgit Sarata. Dazu Kulturmanager Rudi Klausnitzer, Vienna-Capitals-Präsident Hans Schmid und Sängerin Marika Lichter. Offensiver beworben wird der Bürgermeister erst im Spätsommer, heißt es aus der Partei. Ab 7. September wird auch Ludwig auf den Plakaten zu sehen sein. Denn – wie gesagt – man will ja die Wiener nicht im Sommer mit Wahlkampf behelligen.

Die ÖVP rückt in ihren Spitzenkandidaten in ihrer Sommerkampagne etwas früher ins Bild. Unter dem Motto „Reden wir über Wien.“ und „Sein Anliegen. Unsere Stadt.“ hängen aktuell in ganz Wien an 850 Haltestellen neue Sommerplakate mit Landesparteiobmann Gernot Blümel im Gespräch mit Bürgern.