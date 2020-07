Start in die Wahl-Inszenierung: Neue Hosenträger für den Bürgermeister

Der Bürgermeister mag es gern britisch. Was seine Hosenträger betrifft. Der Superclip, mit dem die Träger einfach an den Hosenbund geklippt werden, ist seines nicht. Lieber hat er die Variante mit Rollzug und Knöpfen am Bund. Thomas Wurzer weiß das – und kann Abhilfe schaffen. An der sogenannten „Würstelpresse“.

Nachdem Wurzer zuletzt im Büro des Bürgermeister im Rathaus Maß genommen hat – am Bürgermeister nämlich – stattete ihm dieser jetzt einen Betriebsbesuch ab. Thomas Wurzer ist Chef der Manufaktur Karlinger, die in der Alser Straße Hosenträger in Handarbeit fertigt. Und Michael Ludwig ist sein Kunde.

Nicht erst seit Kurzem. Der Bürgermeister hat schon einige Paar Karlinger-Hosenträger zu Hause – erst unlängst hat er wieder eines geschenkt bekommen. Und zwar mit Leoparden, Schlangen und Schmetterlingen darauf. Und die trägt er auch beim Betriebsbesuch in der Hosenträger-Manufaktur.