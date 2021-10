Michael Ludwigs Donaubühne scheitert am Umweltschutz

Die Idee von einer Donaubühne existiert seit 2018. Ein Probebetrieb war für 2020 angepeilt, das Projekt verzögerte sich aber immer wieder. Errichten sollte die Bühne übrigens nicht die Stadt, sondern eine private Firma: die DAW Projekt GmbH. Die Stadt wollte sich lediglich über die Wien Holding am Betrieb beteiligen.

Kritik an der Absage der Bühne kommt von der ÖVP: Damit werde einem Versprechen an die Bevölkerung „nicht Folge geleistet“. Die Stadt schöpfe das Potenzial, das der direkte Zugang zum Wasser biete, nicht aus. Eine Bühne an der Donau wäre ein „neues Wahrzeichen“ für Wien und eine Aufwertung für „vernachlässigte Stadtteile“ gewesen.