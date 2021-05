Donaubühne: Platz für 6.000 Besucher

Dabei ist die Basis für das Projekt bereits geschaffen: Bauen wird die Bühne die Wiener DAW Projekt GmbH. Und zwar – sofern es Hochwasserschutz und Verkehrskonzept zulassen – in der sogenannten Wasserarena am Ufer der Neuen Donau unweit der Kaisermühlenbrücke. An der Errichtung will sich die Stadt nicht beteiligen – sehr wohl aber am Betrieb. Umgesetzt werden soll das über die stadteigene Wien Holding: „Im Raum steht eine Beteiligung von bis zu 25 Prozent an einer noch zu gründenden Betriebsgesellschaft“, sagt ein Sprecher der Wien Holding im Gespräch mit dem KURIER. Die Voraussetzung sei aber ein plausibler Plan zur Gesamtfinanzierung, diesen müsse die DAW Projekt GmbH aber erst vorlegen.

Das Konzept des privaten Unternehmens mit Verbindungen zum Kursalon im Stadtpark und dem geplanten Heurigen im Schloss Schönbrunn für die Bühne sei jedenfalls „spannend.“ Die neue Donaubühne werde laut Wien Holding für Großevents ausgelegt, 6.000 Menschen sollen dort Platz finden.