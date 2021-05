Von 17. Mai bis 12. Dezember: U1 hält bei Station "Alte Donau" nicht

17. Mai bis 29. August hält die U1 (Richtung Leopoldau) nicht

Bei beiden Stationen kommt es zu Erneuerungen: Die Bahnsteige und die Decken sowie die Beleuchtungen werden saniert. Außerdem werden alle vier Aufzüge durch schnellere und verglaste Versionen ersetzt. Im Zuge der Bauarbeiten durchfährt die U1 die Station Alte Donau Richtung Leopoldau von Montag, 17. Mai, bis einschließlich Sonntag, 29. August.

30. August bis 13. Dezember hält die U1 (Richtung Oberlaa) nicht

Am darauffolgenden Montag, 30. August, wechseln die Arbeiten dann auf den Bahnsteig Richtung Oberlaa. Achtung: In dieser Fahrtrichtung wird die Station von 30. August bis 12. Dezember nicht eingehalten. Das heißt, dass Fahrgäste bis zur jeweils nächsten Station (Kagran bzw. Kaisermühlen) fahren können und von dort aus wieder retour bis zur Station Alte Donau kommen. Ab Montag, 13. Dezember, können Fahrgäste wieder aufatmen. Denn da halten die Züge der roten Linie wieder in beide Richtungen wie gewohnt in allen Stationen.