Das lange Warten auf Bürgermeister Ludwigs Donaubühne für Wien

Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Und die Stadt scheint auch keine Eile mit der Entscheidung zu haben: Denn eine Frist, bis wann der Standort feststehen soll, gibt es nicht.

Kritik an fehlendem Zeitplan

„Bei jeder Standortauswahl spielen bestimmte Kriterien eine Rolle, insbesondere, was die Verkehrs- und Lärmbelastung, die Anrainersituation, die Besucherströme, die Liegenschaftsgegebenheiten und die entsprechenden Kosten betrifft. Hier eine künstliche Deadline zu entwickeln“, sei „nicht im Interesse der Wiener“, heißt es in einer aktuellen Beantwortung einer Anfrage der Wiener ÖVP an Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ). Die in sein Ressort fallende Wien-Holding ist mit der operativen Umsetzung der Donaubühne betraut.

Diese Ungewissheit ärgert die Türkisen. „15 Monate nach Ankündigung will die Stadtregierung noch immer keine in Frage kommenden Standorte für die Donaubühne bekannt geben. Für uns ist völlig unverständlich, dass nicht einmal ein grober Zeitplan vorliegt", sagt Stadtrat Markus Wölbitsch.