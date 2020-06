Michael Ludwigs Corona-Wahlkampf

Egal, wie sich die Erkrankungszahlen weiter entwickeln: Wegen der Corona-Pandemie steht Wien dieses Jahr ein Wahlkampf wie noch nie bevor.

So verzichtet die SPÖ heuer auf die traditionellen Großveranstaltungen zu Beginn und am Ende des Wahlkampfes, der erst Mitte September beginnen soll. Das verriet Landesparteisekretärin Barbara Novak am Montag nach dem Beschluss der Kandidatenliste und des Wahlprogramms.