Die Renaissance des Gemeindebaus

Nichts symbolisiert das rote Wien so wie der Gemeindebau. Ein gutes halbes Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl holt jetzt Bürgermeister Michael Häupl das tiefrote Kernthema aus der Versenkung.

„ Wien wird wieder Gemeindebauten errichten“, sagt Häupl auf der SPÖ-Klubklausur in Rust. Und er erntete dafür Applaus der Genossen. Nachsatz: „Natürlich machen wir das nicht wie in der Vergangenheit.“ Der „ Gemeindebau Neu“ soll mittels einer Gesellschaft realisiert werden, an der zu 51 Prozent der stadteigene Bauträger Gesiba und zu 49 Prozent die Gemeindebau-Verwaltung Wiener Wohnen beteiligt sind. „Ich schlage euch vor, dass wir das gleich ausprobieren, im 10. Bezirk in der Fontanastraße 1“, sagte Häupl. Am Gelände der einstigen AUA-Zentrale sollen 120 Wohnungen entstehen, Ende 2017 sollen die ersten Mieter einziehen.

Häupl will, dass sämtliche Wohnungen von Wiener Wohnen vergeben werden. Finanziert wird der „ Gemeindebau Neu“ durch einen Sondertopf mit 25 Millionen Euro, der aus dem zentralen Budget kommt. Sollte der Versuch glücken, will Häupl in den nächsten Jahren 2000 neue Wohnungen errichten.

Von der Größe, Ausstattung und dem Mietpreis orientieren sich die neuen Gemeindebauten an den Smart-Wohnungen. Während die Mieter dort vorab 60 Euro Finanzierungsbeitrag pro Quadratmeter Fläche zahlen müssen, ist das beim Gemeindebau Neu nicht notwendig.

„Ab dem Sommer sollen alle Wohnungen der Stadt, ob im Gemeindebau, im geförderten Wohnbau oder eben im Gemeindebau Neu über eine gemeinsame Plattform vergeben werden“, sagt Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Er will diese Neuordnung auch dazu nutzen, um das Modell des Hausbesorgers im Bund wieder offensiv zu bewerben.

Während die Grünen den Vorstoß begrüßen, hagelt es von der Opposition Kritik: „Das ist nichts weiter als ein Wahlkampfschmäh“, sagt VP-Landesgeschäftsführer Alfred Hoch. Für FP-Klubchef Johann Gudenus ist der Bau neuer Gemeindewohnungen ein „PR-Gag“.

Bürgermeister Michael Häupl im KURIER-Interview