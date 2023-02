Meidling: Burger, Bier und „Zauber-Pulver“ in der Remise

Klaus Piber wird mit seinem BBQ-Restaurant Trixie Kiddo’s New Smoked BBQ in den Gleisgarten ziehen. Erfahrung mit dem Smoken (auch von Fisch und Gemüse) hat Piber in Kansas City (USA) gemacht. In der „Hochburg des Barbecues“, wie Piber sie nennt, betreibt er seit zehn Jahren ein Lokal.

Im Gleisgarten wird Piber nur mit weißem Rauch smoken. Das heißt, die Hitze kommt vom Gas, für den Geschmack wird das Holz erst relativ spät zum Grillgut gelegt. So entsteht kein gesundheitsschädlicher Ruß. Gesmoked wird ausschließlich österreichisches Fleisch und keines aus Massentierhaltung.