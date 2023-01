Mehrere verdächtige Serien-Ladendiebe geschnappt

Am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr beobachteten Polizisten beim Einkaufszentrum Wien-Mitte einen Mann, der sich verdächtig verhielt. Er steckte in den Geschäften zwar keine Waren ein, die Beamten entschlossen sich aber, ihn zu verfolgen. Mit dem Zug fuhr der 26-jährige Georgier dann nach Hainburg in Niederösterreich, wobei ihm die Ermittler folgten - und schließlich bei einem Ladendiebstahl beobachten konnten.

Nach der Festnahme fanden sie Waren im Wert eines hohen dreistelligen Betrages. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Mann in mehreren Bundesländern wegen Ladendiebstählen gesucht wird.

Zwei weitere Verdächtige

Rund eine Stunde später wurde die Polizei dann wegen eines weiteren mutmaßlichen Ladendiebs zum Wiener Hauptbahnhof gerufen. Zwischen dem Verdächtigen und einem Ladendetektiv war es dort zu einem Gerangel gekommen. Als der Mann unter Kontrolle war, fand der Detektiv Diebesgut in seiner Jacke. Der 21-jährige Slowake stritt die Vorwürfe ab. Nach seiner Einvernahme wurde durch die Staatsanwaltschaft die Einlieferung in eine Justizanstalt angeordnet.

Ebenfalls am Dienstagnachmittag wurde eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Donaustadt von einem Ladendieb verletzt. Als sie bemerkte, dass ein Mann ohne zu zahlen das Geschäft verlassen wollte, sprach sie ihn an und versuchte, ihn aufzuhalten. Der Mann flüchtete aber und stieß die Mitarbeiterin um. Dabei verletzte sich die Frau am Kopf. Der Tatverdächtige konnte mit Waren in bisher unbekannter Anzahl flüchten. Die Sofortfahndung verlief ergebnislos.

