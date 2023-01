Paketzusteller soll Frau bei Paketübergabe begrapscht haben

14 Tage suchte die Polizei nach einem Paketzusteller, der eine Kundin am 10. Jänner in der Leystraße in Wien-Brigittenau sexuell belästigt haben soll. Die Frau war zu einer Polizeiinspektion gekommen und hatte erzählt, dass sie der Zusteller bei der Paketübergabe plötzlich hochgehoben und intensiv am Gesäß begrapscht haben soll. Als sie sich wehrte, soll er von ihr abgelassen haben.

Am Dienstag konnten die Ermittler den Mann ausfindig machen und ihn festnehmen. Das Opfer erkannte den 28-jährigen Rumänen wieder, der Mann zeigte sich geständig. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

