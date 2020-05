Mehr WC-Komfort für die Wiener U-Bahn-Stationen

Die Rundumerneuerung der WC-Anlagen in den Wiener U-Bahn-Stationen geht in die nächste Etappe. Bis Ende 2021 werden insgesamt 22 WC-Anlagen komplett umgebaut und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Das gaben die Wiener Linien am Donnerstag bekannt. Insgesamt werden dann den Fahrgästen 52 neue Module zur Verfügung stehen.

Das Projekt wurde europaweit ausgeschrieben. Gewonnen hat den Auftrag das Bieterkonsortium P&P Planungs GmbH & CoKG und Blitz Blank Reinigung – Dienstleistungsunternehmen.

Jeweils vier Wochen dauern die Arbeiten an den einzelnen Stationen. Die erste neue WC-Anlage soll noch im Sommer eröffnet werden. Der Startschuss für die Bauarbeiten fällt Ende Juni in der Station Altes Landgut (U1), gefolgt von Simmering (U3) und Meidling Hauptstraße (U4). Weiter geht es in den Stationen Hietzing (U4) und Spittelau (U4/U6).