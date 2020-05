Notdurft in der Krise: Verzwickte Lage bei Öffi-Klos

Bei Sanifair und den Wiener Linien argumentiert man mit den stark zurückgegangenen Fahrgastzahlen. Auch aktuell würden erst halb so viele Menschen wie sonst üblich die U-Bahn nutzen, erklärt eine Sprecherin. „Ab Mitte März mit dem Shutdown wurden die Öffnungszeiten reduziert, jetzt werden sie schrittweise wieder hochfahren.“ Und zwar zuerst an Orten, an denen viele Menschen unterwegs sind. Beim Stephansplatz soll das Klo bald zwischen 8 und 20 Uhr offen haben. Ein Nacht-WC sei aber in allen größeren Stationen in Betrieb.

Neuerungen bei WC-Anlagen werden bald kommuniziert

Das Virus hat nicht nur Auswirkung auf die Öffnungszeiten, sondern auch auf den Bau neuer WCs. So verzögert sich die Eröffnung der Sanifair-Anlagen in den Stationen Volkstheater und Schwedenplatz. Generell kündigten die Wiener Linien für diese Woche weitere Infos zum Klo-Konzept an. Immerhin sind noch für 25 stille Örtchen im U-Bahnnetz Betreiber ausständig.