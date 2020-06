Mahü: Expertenrat gesucht

Nach den pinken Piktogrammen, die zu schnelle Radler auf der nun verkehrsberuhigten Wiener Mariahilfer Straße bremsen sollen, ist heute, Donnerstag, der zweite Schritt der Kampagne "Gemeinsam auf der Mahü" angelaufen. Flyeraktionen und ein Lastenrad sollen die Radfahrer daran erinnern, dass in der Fußgängerzone Schrittgeschwindigkeit und Rücksichtnahme gelten.

Für "besonders regelkonforme" Radler, wie der Radbeauftragte der Stadt Wien Martin Blum es formulierte, gibt es dann auch gleich eine Belohnung in Form eines rosa Lenkerblümchens. Mindestens dreimal in der Woche - Dienstag und Donnerstag in der Rushhour sowie Samstag ganztägig - wollen die Teams bis zum Beginn des Umbaus unterwegs sein. "Wir wollen die Radler mit unseren Flyern noch einmal drauf aufmerksam machen, dass Fußgänger in der Fußgängerzone absoluten Vorrang haben", meinte Blum.