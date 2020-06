Mucha: "Grüne lassen Gras drüberwachsen"

"Jeder weiß, dass die Gegner der , Mariahilfer Straße Neu‘ die Abstimmung überlegen gewonnen hätten – wir wurden nur durch einen schäbigen Wahltrick von den Grünen und ihren Handlangern übertölpelt", poltert Mucha. "Mit den Stimmen der Unternehmer und deren Nein-Anteil wäre die Wahl überlegen gewonnen worden."

Was das Ergebnis betrifft, denke er zudem an ein Stalin-Zitat. "Es ist nicht wichtig, wer wählt oder was gewählt wird. Am Schluss kommt es nur drauf an, wer die Stimmen auszählt."

Unter diesen Aspekten geht Mucha davon aus, "dass die Grünen und Vassilakou selbstverständlich ihr Wort brechen werden, was die versprochenen Querungen betrifft: Man wird Gras drüberwachsen lassen und das Versprechen dann einfach nicht halten – zum Schaden der Wirtschaft."

Ganz allein ist Mucha mit seiner Einschätzung nicht. Auch Walter Bachofner, Obmann der Mariahilfer-Straßen-Kaufleute, vermisst Informationen zum Thema Querungen. "Man hört von überhaupt nichts. Nicht einmal, wann Baubeginn ist."

Dringenden Handlungsbedarf sieht Mucha insbesondere bei der Achse Schottenfeldgasse/ Webgasse. Zurzeit straft die Polizei hier regelmäßig Autofahrer ab, die aus der Schottenfeldgasse kommen und wenige Meter gegen die Einbahn fahren, um in die Webgasse abbiegen zu können.

Zudem würde der Kritiker auch die Einfahrtmöglichkeit von der "Mahü" in die Otto-Bauer-Gasse sowie eine weitere Querung im Bereich der Stiftskaserne für sinnvoll erachten. "Nachdem man die Wirtschaft so schäbig ausgebremst hat, könnte man sie jetzt durch schnelle Querungen versöhnen", meint er.