Bürgerinitiativen machen Stimmung gegen Fuzo

Dafür hat die Initiative mit Unterstützung der Kaufleute seit Wochen Unterschriften gesammelt. 2824 sind es schlussendlich geworden, sie wurden am Dienstag bei einer Pressekonferenz präsentiert. Zusätzlich wollen die Bürgerinitiativen nun einen Bürgerbrief samt Empfehlung zum „Nein“ an alle Haushalte im sechsten und siebenten Bezirk verschicken. Darin ist – mit Verweis auf das „Labyrinth aus Einbahnen“ inklusive Parkplatzverminderung – zu lesen, dass das Verkehrsberuhigungskonzept gescheitert sei. „Die Mariahilfer Straße war eine funktionierende Einkaufsstraße“, sagt Mandana Alavi Kia von der Initiative „Rettet die Burggasse“. Durch die Verkehrsberuhigung habe man nun den Verkehr in den Nebengassen. Moniert wird außerdem, dass Gewerbetreibende und Arbeitnehmer nicht an der rot-grünen Befragung teilnehmen dürfen.

„Dabei beweist die Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks Ursula Stenzel gerade, dass man sehr wohl die Bürger als auch die Geschäftsleute in die Befragung miteinbeziehen kann“, sagt Phillips. Kritik gibt es auch an den hohen Umbaukosten. „Der Stadt fehlt sowieso schon überall das Geld“, sagt Andreas Habicher von der Initiative „agenda-stadt.at“.

Auch an der Planung wird kein gutes Haar gelassen. „Das ist so ein großer Umbau, aber einen städtebaulichen Wettbewerb hat es nicht gegeben“, kritisiert Roswitha Neu. Durch den Umbau werde es kein bisschen grüner werden, da wegen der U-Bahn keine Bäume gepflanzt werden könnten. Neu: „Das Grün auf den Plakaten ist nur aufgemalt.“