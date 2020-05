Junge Kaufleute sagen Ja zur Fußgängerzone

Donnerstag, 9 Uhr Früh, in einem Lokal in der Neubaugasse. Etwa 40 Menschen sind gekommen, um mit der grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou über die Mariahilfer Straße zu diskutieren. Das Motto „Reden. Fragen. Rauslassen“ nehmen sie wörtlich – vor allem das „Rauslassen“.

Kaum hat Vassilakou das Lokal betreten, bildet sich eine Traube um die Grüne. Eigentlich waren Einzelgespräche mit den Bürgern an mehreren Tischen geplant, doch nun redet ein halbes Dutzend Menschen auf Vassilakou ein. „Warum wollen Sie die Autos verbannen, in einer Stadt braucht es Verkehr“, presst ein älterer Herr hervor. Ein Geschäftsmann in der Stumpergasse beklagt die neuen Einbahnregelungen und Sackgassen im 6. Bezirk: „Ich muss kilometerweite Umwege machen. Die Kunden bleiben aus.“ Und auch die Radfahrer in der Fußgängerzone stoßen sauer auf. Vassilakou hört zu, versucht zu erwidern, zu Beginn ist das noch zwecklos. Immer wieder mischt sich ein neuer Bürger in die Diskussion ein.

Sieben Mal wird sich Vassilakou in den nächsten Wochen vor der Umfrage den Bürgern stellen, um sie von der Verkehrsberuhigung zu überzeugen. Bei manchen gelingt es. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat, wird es sachlicher. Ob es denn auch Haltemöglichkeiten für Anrainer geben werde, will etwa Bewohnerin der Mariahilfer Straße wissen. „Ja, wird es geben“, beruhigt Vassilakou. Bei den Querungen wiederum verweist sie auf die Bezirksvorsteher: „Die sind dafür zuständig.“

Zum Schluss werden Hände geschüttelt. „Insgesamt war es ein erfolgreicher Vormittag“, sagt Vassilakou.