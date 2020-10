Margareten: Ein Sieg, der Wellen schlägt

Wie so viele Bezirksbewohner hat auch ihre 36-jährige Nachfolgerin Jankovic einen migrantischen Hintergrund. Sie ist in einer serbischen Hausbesorger-Familie im Franz-Domes-Hof am Margaretengürtel aufgewachsen.

Die Mutter eines Sohnes studierte Public Management und Unternehmensführung und arbeitet aktuell nach einigen Jobs in der Privatwirtschaft in der Institutsverwaltung der Universität Wien.