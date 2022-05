Mann flüchtete in Wien nach Polizeikontrolle zu Fuß

Die Polizei hielt am Montagabend am Landstraßer Gürtel routinemäßig ein Auto an, in dem sich drei Männer befanden. Die Beamten forderten den Lenker auf, seinen Führerschein und seinen Zulassungsschein zu zeigen. Er gab an, beides nicht dabei zu haben. Plötzlich stieg er aus dem Fahrzeug aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Wiedner Gürtel.

Eine Sofortfahndung verlief erfolglos. Die beiden Beifahrer im Alter von 27 und 28 Jahren waren noch im Fahrzeug. Sie gaben an, den Lenker nicht wirklich zu kennen. Beim 28-Jährigen stellten die Beamten eine geringe Menge Cannabis sicher.

Im Zuge der weiteren Kontrolle wurde festgestellt, dass die Kennzeichen am 1. Mai entfremdet worden waren. Zudem ist das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen. Es wurde mittels Sperrkette gesichert.

Die Ermittlungen nach dem derzeit unbekannten Lenker sind im Gange.

