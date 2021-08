Auf Wiens Straßen herrscht Manieren-Mangel wegen Taxi-Mangel

Eine Fantasiesumme, die deutlich über dem eigentlichen Preis für die Fahrtstrecke lag. Den Taxameter einzuschalten, verweigerte er – und fuhr schließlich davon.

Doppelt verboten

Tatsächlich ist das verboten – und zwar in gleich mehrerlei Hinsicht: Taxilenker haben, wenn sie im Dienst sind und die Taxileuchte eingeschaltet ist, eine Beförderungspflicht. Auch das in jüngster Zeit gerne genutzte Argument, dass man kurze Fahrten – also solche, an denen man keine großen Beträge verdient – nicht annehmen müsse, ist falsch.

Hinzu kommt, dass Taxilenker, wenn sie an der Straße herangewunken werden oder der Gast am Standplatz zusteigt, immer mit Taxameter fahren müssen. Nur bei vorbestellten Fahren ist eine Pauschale möglich – aber auch hier gibt es (siehe Infobox weiter unten) Grenzen.

Was Kunden tun können? Die Taxifunkzentrale 40100, für die besagter Fahrer in der Nacht auf Freitag unterwegs war, kündigt an, den Fall zu prüfen: „Wir werden mit dem Taxiunternehmen, bei dem der Fahrer beschäftigt ist, das Gespräch suchen“, sagt eine Sprecherin auf KURIER-Anfrage. Sie spricht von einem Einzelfall.

Aber: „Wenn sich Beschwerden über einzelne Fahrer häufen, behalten wir uns vor, klare Konsequenzen zu ziehen.“ Diese Fahrer würden von der Vermittlung ausgeschlossen. Auch Kontrollteams seien regelmäßig unterwegs, um die Qualität der Wagen zu überprüfen. Werden Mängel festgestellt, lädt man die Fahrer zu einem Gespräch in die Zentrale.