Maiaufmarsch am Wiener Rathausplatz ist heuer abgesagt

Die nunmehrige Absage bedeutet allerdings nicht, dass der Tag der Arbeit ausfalle, betont Ludwig. Man werde, wie im Vorjahr auch, als Alternativprogramm "entsprechende Aktivitäten" setzen – vor allem in den sozialen Netzwerken.

Hochglanz-Film im Vorjahr

Auch 2020 hatte der Maiaufmarsch wegen der Pandemie nicht stattfinden können. Eine kleine Gruppe an Funktionären kam – angeführt von Landesparteisekretärin Barbara Novak – damals dennoch vors Rathaus. Man wolle ältere Genossen, die „aus Gewohnheit und instinktiv“ am 1. Mai auf den Rathausplatz kommen, abfangen, hieß es.

Das offizielle Alternativprogramm spielte sich allerdings im TV und online ab: in Form eines eineinhalbstündigen Films über den 1. Mai, den die SPÖ Wien vorab gedreht hatte. Gezeigt wurde er auf drei TV-Sendern (u.a. am Wiener Stadtsender W24) und im Rahmen eines Live-Events auf Facebook, an dem sich im Schnitt 1.600 User beteiligten.

Wie die diesjährige Alternative genau aussehen wird, verrät die SPÖ noch nicht: "Daran wird gearbeitet. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Alternativprogramm geben", heißt es auf KURIER-Anfrage aus der Partei.