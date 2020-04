Corona: Die SPÖ verlegt ihre Maikundgebung ins Fernsehen

Der 1. Mai ist der höchste Feiertag der österreichischen Sozialdemokratie – so heißt es gemeinhin halb scherzhaft.

Die traditionellen SPÖ-Maiaufmärsche und vor allem die große Kundgebung auf dem Wiener Rathausplatz sind dieses Jahr aber abgesagt: Die Corona-Beschränkungen lassen keine derartigen Großveranstaltungen zu.

Für die SPÖ ist das höchst unerfreulich: Sie freute sich in den vergangenen Jahren zumeist über bis zu 120.000 Sympathisanten, die - nach eigenen Angaben - alleine in Wien am Tag der Arbeit bei den Aufmärschen auf der Straße sind.