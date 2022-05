Mahrer rudert zurück: „Meine Frau backt gar keinen Kuchen“

Wie sieht das seine Partei? „Ich bin überzeugt, dass Karl Mahrer weiß, dass Männer backen können“, sagt Sabine Keri, Chefin der Wiener ÖVP-Frauen. Sie habe ein klärendes Gespräch mit ihm geführt.

Auch sonst erhält Mahrer (nach der jüngsten internen Kritik an seiner Abkehr vom harten türkisen Oppositionskurs) Rückenwind aus der Partei. Vor allem in den Bezirksparteien kommt Mahrers neuer Stil gut an.

Die Bezirke sollen in der ÖVP künftig eine wichtigere Rolle spielen. So sind alle Bezirksvorsteher, die die ÖVP stellt, ab sofort im Parteipräsidium vertreten. Derzeit sind es drei – in den Bezirken 1, 13 und 19.

Präsenter als Blümel

Auch sonst sei Mahrer in den Bezirken präsenter als sein Vorgänger Gernot Blümel, sagt etwa Veronika Mickel-Göttfert, die zehn Jahre lang in der Josefstadt regierte, bevor sie – aufgrund des türkisen Anti-Ausländer-Kurses – die Mehrheit an die Grünen verlor: „Mahrer ist den Bezirken zugewandt. Er ist vor Ort, hört zu, da ist er glaubwürdig“, sagt sie. Ob das zuvor anders war? „Ich habe noch nie einen Parteiobmann erlebt, der so um jeden Einzelnen in der Partei bemüht war. Das ist keine Selbstverständlichkeit.“ Blümel sei in erster Linie Finanzminister gewesen. „Mahrer ist freigespielt, um sich um Stadtpolitik und um kommunale Fragen zu kümmern.“