Mädchen missbraucht: Prozess gegen zwei Burschen in Wien

Weil sie mit einem elf sowie einem 14 alten Mädchen sexuelle Handlungen unternommen haben sollen, nachdem sie die beiden mit der Aussicht auf Ecstasy-Tabletten in eine Wohnung in Wien-Meidling gelockt hatten, müssen sich am Donnerstag ein 17 sowie ein 19 Jahre alter Bursche am Landesgericht für Strafsachen verantworten. An sich wäre gegen den 17-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs bereits verhandelt worden - er blieb jedoch der Verhandlung fern.

