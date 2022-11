Vergewaltigte Mädchen leben in Wohneinrichtung des Jugendamts

Die beiden Mädchen - elf und 14 Jahre alt -, die am vergangenen Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Meidling von zwei jungen Männern vergewaltigt worden sein sollen, waren in einer betreuten Wohneinrichtung des Wiener Jugendamtes (MA11) untergebracht.

Das sagte eine Sprecherin der MA11 am Montag der APA auf Anfrage. Die beiden Betroffenen würden dort derzeit intensiv betreut. Ein 17- und ein 18-Jähriger stehen im Verdacht, das Kind und die Jugendliche missbraucht zu haben.

Versuchter Drogenkauf

Die Mädchen waren nach Erkenntnissen der Ermittler am Donnerstagnachmittag zu dem 18-Jährigen in die Wohnung gegangen, um Drogen zu kaufen. Dort befand sich auch der 17-Jährige, als es zu den Übergriffen kam. Die Mädchen konnten aus der Wohnung flüchten und die Polizei verständigen.