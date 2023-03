MA 35: Mehr Personal und neues Konzept sollen Verfahren beschleunigen

Nach Angaben der Stadt wurden 2022 von insgesamt 20.606 Einb├╝rgerungen in ├ľsterreich fast 70 Prozent in Wien durch die MA 35 durchgef├╝hrt. 14.167 Personen wurden im Vorjahr in Wien eingeb├╝rgert. Ein gro├čer Teil betraf die gestellten Anzeigen f├╝r die Staatsb├╝rgerschaft f├╝r NS-Opfer und deren Nachkommen.

Entwickelt wurde das Format gemeinsam mit dem Beratungszentrum f├╝r Migranten und Migrantinnen. Sprecherin Maryam Singh erkl├Ąrt: ÔÇ×Im Rahmen der Gespr├Ąche geben wir eine realistische Einsch├Ątzung ab, ob man bereits die Voraussetzungen erf├╝llt oder noch Zeit ben├Âtigt. Damit sparen Teilnehmer, Beh├Ârden und nicht zuletzt der Steuerzahler viel M├╝he und Geld.ÔÇť