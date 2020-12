Lokalaugenschein: Vintage-Schokolade aus der Hinterhof-Manufaktur

Eine Mitarbeiterin hat inzwischen zwei Schachteln geöffnet: Auf der Arbeitsplatte stapeln sich jetzt kleine Bleche mit detailgenauen Einbuchtungen: Schmetterlinge mit filigran gemusterten Flügeln, Teddys mit Zottelfell, Fische mit feinen Schuppen.

Mit ihnen produziert Kammerer eine Rarität: handgefertigten Schoko-Christbaumschmuck.

400 Kilo Schmuck

Seine Schokoladefabrik befindet sich in der Dammstraße in der Brigittenau: gut versteckt in einem Hinterhof – und direkt neben jener Moschee, gegen die vor mehr als zehn Jahren empörte Bürger und die FPÖ mit dem Kreuz in der Hand demonstrierten.

Kammerer führt seine „Wiener Lebkuchen- und Schokolade-Manufaktur“ seit 20 Jahren. Seine Vorfahren gründeten das Unternehmen im Waldviertel, in den 1940er-Jahren zog man in den 20. Bezirk um. „Anfangs hat meine Großmutter die Waren noch mit dem Leiterwagen in der Gegend verkauft“, sagt Kammerer.