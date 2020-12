Die schönsten Geschäfte in Wien

Man sieht dem Geschäft die Altehrwürdigkeit an: Seit 1866 gibt’s die Schneiderei Jungmann, an dieser Adresse seit 1881, wo ein Otto Wagner-Schüler das prächtige Lokal entwarf. Jungmann-Nachkomme Georg Gaugusch führt Wiens ältestes Stoffgeschäft seit 2005 mit seiner Frau, der Historikern Marie-Theres Arbom. So altehrwürdig das Geschäft daherkommt, so quirlig sind die Inhaber. Doch auf Etikette wird Wert gelegt: Lockdown hin oder her – man zieht sich auch daheim ordentlich an. Gern auch mit Mascherl, hier in den prächtigsten Farben zu haben.

Wilhelm Jungmann & Neffe, 1., Albertinaplatz 3