Lokal-Tipps: Eine kulinarische Weltreise durch Wien

Die Hauptspeisen gibt es in vier Schärfegraden: „wenig“, scharf, sehr scharf und sehr, sehr scharf. Womit wohl alles gesagt wäre. Khukuri Rum aus Nepal hilft als Digestif.

Indische Küche

Nur unweit entfernt im 6. Bezirk, in der Webgasse 3, wartet ein (fast schon) Traditionslokal auf alle Fans der indischen Küche. Das Nam Nam bietet eine Vielzahl an Currys in konstant hoher Qualität.

Konkurrenz auf hohem Niveau gibt es im 1. Bezirk: Das In-Dish – viele Wiener haben im Lockdown die exzellenten Take-away-Gerichte kennengelernt – bietet progressive indische Fusionsküche. Zu den Signature Dishes zählt etwa der OMG Butter Chicken Burger (tolle Brioche Buns!), auch das Butter Chicken und das Rogan Josh (zarte Lammstelze) können sich sehen lassen.

Wer lieber das benachbarte Sri Lanka kulinarisch erkunden will, der ist im Colombo Hoppers (5., Schönbrunner Straße 84) richtig. Empfehlenswert nicht zuletzt für Vegetarier und Veganer.

Mexikanische Küche

Auf nach Mexiko geht es im Tapas Mayas, in dem der Name durchaus Programm ist. In dem Lokal im 7. Bezirk (Kaiserstraße 42) hat man sich auf Tapas spezialisiert. Also auf jene mehr oder weniger kleinen Happen, wie man sie sonst aus der spanischen Küche kennt. Hier ist also durchkosten angesagt.

Nachos, Enchiladas, Fajitas Burritos – hier bekommt man garantiert alles, was man gemeinhin beim Mexikaner erwartet.