Lockdown I und Lockdown II : Was sich geändert hat

Verkündet wurden beide Lockdowns vom virologischen Quartett an einem Samstag, jeweils dem 14.Lockdown I setzte dann am 16. März ein, zur Vorbereitung auf Lockdown II hatten die Menschen einen Tag länger Zeit. Was zwecks Vorbereitung in den Monaten dazwischen passierte, ist eine andere Debatte.

Bleiben wir hier beim Menschlichen: Wie fühlt sich der zweite Lockdown, im Vergleich zum ersten, an? Riecht er anders? Wie schmeckt er den Millionen Betroffenen? Und wie streng fühlen sich diese an ihn gebunden? Ist er schon zur (lästigen) Gewohnheit geworden? Was, schon wieder Lockdown?